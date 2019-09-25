В Литві заявили про прибуття більше 500 американських військових

В Литву на півроку прибувають понад 500 військовослужбовців Сухопутних військ США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Батальйон військовослужбовців США буде розміщений на військовому полігоні в Пабраде до весни наступного року.

Військові привезли з собою і свою важку техніку: 30 танків Abrams, 25 бойових машин піхоти Bradley, 70 колісних транспортних засобів.

За словами міністра оборони Раймундаса Каробліса, ця ротація американців доводить, що Литві вдалося добитися довгострокової військової присутності США.

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"Ми послідовно і терпляче домагалися довгострокової військової присутності США в Литві і всьому регіоні. Тому прибуття армійського батальйону США на тривалий період – добра і очікувана звістка, результат наших тривалих зусиль та інвестицій. Сили США - виключно важливий фактор стримування, тому вони сприятимуть зусиллям НАТО в Балтійському регіоні",- сказав міністр.

Американці співпрацюватимуть з литовськими військовими, обмінюватимуться досвідом при реалізації проєкту механізації сухопутних сил Литви.

По роті американських військових в кожній з країн Балтії було розміщено після анексії Криму в 2014 році і до осені 2017 року, потім вони були відведені, так як у Литві, Латвії та Естонії були дислоковані міжнародні батальйони НАТО.