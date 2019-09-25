У Держдумі не виключили заборону на території РФ лотереї грін-карт США

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький не виключає, що нижня палата російського парламенту може розглянути пропозицію щодо заборони лотереї на отримання грін-карт США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Федеральних зборів РФ.

Слуцький назвав абсолютно обурливою ситуацію з невидачею американських віз деяким членам російської делегації, які повинні були приїхати на 74-ю сесію Генасамблеї ООН.

"У Держдепі настільки зайшлися в антиросійській істерії, що стали проявляти пряму неповагу до ООН, повністю забувши про свої міжнародні зобов'язання як країни перебування штаб-квартири організації", — зазначив він.

За словами парламентаря, тут можна міркувати про зустрічні кроки невеликого масштабу. Він, зокрема, звернув увагу на пропозицію про скасування лотереї грін-карт на території Росії.

"Не виключаю, що пропозиція по грін-карт може бути розглянута, але я прихильник більш серйозних заходів, які дійсно можуть мати результат і спонукати Держдеп і тих, хто приймає у Вашингтоні рішення, переглянути крок за кроком свою позицію по відношенню до Москви. Думаю, що це можливо", — заявив Слуцький.

Раніше заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що одним із варіантів відповіді на відмову у видачі віз російської делегації для участі в Генасамблеї ООН, може стати заборона на проведення американської лотереї грін-карт в Росії.