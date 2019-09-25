В Госдуме не исключили запрет в РФ лотереи грин-карт США

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что нижняя палата российского парламента может рассмотреть предложение о запрете лотереи на получение грин-карт США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Федерального собрания РФ.

Слуцкий назвал абсолютно возмутительной ситуацию с невыдачей американских виз некоторым членам российской делегации, которые должны были приехать на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

"В Госдепе настолько зашлись в антироссийской истерии, что стали проявлять прямое неуважение к ООН, полностью забыв о свои международные обязательства как страны пребывания штаб-квартиры организации", — отметил он.

По словам парламентария, здесь можно рассуждать о встречные шаги небольшого масштаба. Он, в частности, обратил внимание на предложение об отмене лотереи грин-карт на территории России.

"Не исключаю, что предложение по грин-карт может быть рассмотрена, но я сторонник более серьезных мер, которые действительно могут иметь результат и побудить Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решение, просмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к москве. Думаю, что это возможно", — заявил Слуцкий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что одним из вариантов ответа на отказ в выдаче виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН, может стать запрет на проведение американской лотереи грин-карт в России.