Зеленский о "наезде" на Меркель и Макрона: всем спасибо, но я сказал правду

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.

Как сообщает "Украинская правда", об этом он рассказал в общении с журналистами после встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

"Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю... Сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих ", - прокомментировал Зеленский свои критические высказывания в сторону лидеров ЕС.

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Зеленский объяснил, что телефонный разговор с Трампом происходил "в очень сложный период", когда Россию вернули в ПАСЕ, и когда санкции не имели такое громкое давление на строительство Северного потока-2.

"И я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этой беседе. И многие лидеры говорили: "Мы понимаем, но в этих вопросах будет так", - сказал он.

"Я ни о ком ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всем спасибо. Но я сказал правду, потому что Северный поток для нас - это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги", - отметил президент Украины.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

"Я разговаривал с Ангелой Меркель, и я встречался с ней. Я встретился и поговорил с Макроном. И я сказал им, что они не делают так много, насколько нужно делать в вопросе санкций. Они не работают настолько много, насколько должны работать для Украины. Оказывается, что, хотя и логично, что Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически США - гораздо больший партнер, чем Европейский Союз, и я очень благодарен вам за это, потому что США делают достаточно много для Украины", - заявлял в разговоре Владимир Зеленский.