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Украина получила безвиз с еще одной страной Латинской Америки

Четверг, 26 сентября 2019, 08:56

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз с Эквадором.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сообщил в четверг.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко в своем Twitter.

Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней.

Накануне Украина также подписала безвиз с Колумбией. Документ предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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