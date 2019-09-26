Украина получила безвиз с еще одной страной Латинской Америки

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз с Эквадором.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сообщил в четверг.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко в своем Twitter.

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней.

Накануне Украина также подписала безвиз с Колумбией. Документ предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.