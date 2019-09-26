Угорського і румунського кандидатів в Єврокомісію викликали для додаткових роз'яснень

Європейські депутати 25 вересня попросили кандидатів у Єврокомісію від Румунії та Угорщини відповісти на додаткові питання щодо можливого конфлікту інтересів та розбіжностей у їхніх деклараціях про майновий стан.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Наступного тижня Європарламент розпочинає слухання з перевірки 26 національних кандидатів у Єврокомісію.

Готуючись до слухань, Комітет з питань юридичних справ на закритому засіданні перевіряв персональні декларації висунутих кандидатів, що є необхідним кроком перед сесією запитань та відповідей наступного тижня.

Депутати Європарламенту попросили румунську соціалістку Ровану Плумб та кандидата від Угорщини Ласло Трочані особисто прийти до парламенту 26 вересня для додаткових запитань, повідомили кілька парламентських джерел.

Рішення ухвалили наприкінці гарячої зустрічі, на якій депутати Європарламенту сперечалися щодо декларацій про активи, нерухомість та історію роботи з політичними партіями, які намагаються захистити свої кандидатури.

За даними європейського джерела, депутати запитають у Трочані, якого висунули на комісара з питань політики розширення ЄС, деталі щодо юридичної фірми, яку він створив, перш ніж стати міністром юстиції в уряді Віктора Орбана.

Плумб, ексміністру навколишнього середовища, яка є кандидаткою на комісара з питань транспорту, доведеться додатково пояснити позику для фінансування виборчої кампанії, повідомляє те саме джерело.

Лист також має бути надісланий Янушу Войцеховському з Польщі для уточнення його декларації інтересів.

Усі інші члени комісії отримали зелене світло для переходу до наступного етапу процесу: їхні індивідуальні слухання відбудуться між 30 вересня та 8 жовтня.

Серед затверджених кандидатів - бельгієць Дід'є Рейндерс та Сильві Гулард з Франції, які перебувають під слідством у своїх країнах.