Венгерского и румынского кандидатов в Еврокомиссию вызвали для дополнительных разъяснений

Европейские депутаты 25 сентября попросили кандидатов в Еврокомиссию от Румынии и Венгрии ответить на дополнительные вопросы относительно возможного конфликта интересов и разногласий в их декларациях об имущественном состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Euractiv.

На следующей неделе Европарламент начинает слушания по проверке 26 национальных кандидатов в Еврокомиссию.

Готовясь к слушаниям, Комитет по вопросам юридических дел на закрытом заседании проверял персональные декларации выдвинутых кандидатов, является необходимым шагом перед сессией вопросов и ответов на следующей неделе.

Депутаты Европарламента попросили румынскую социалистку Ровану Плумб и кандидата от Венгрии Ласло Трочани лично прийти в парламент 26 сентября для дополнительных вопросов, сообщили несколько парламентских источников.

Решение приняли в конце горячей встречи, на которой депутаты Европарламента спорили о декларациях об активах, недвижимости и истории работы с политическими партиями, которые пытаются защитить свои кандидатуры.

По данным европейского источника, депутаты спросят у Трочани, которого выдвинули на комиссара по вопросам политики расширения ЕС, детали о юридической фирме, которую он создал, прежде чем стать министром юстиции в правительстве Виктора Орбана.

Плумб, экс-министр окружающей среды, которая является кандидатом на комиссара по вопросам транспорта, придется дополнительно объяснить займы для финансирования избирательной кампании, сообщает тот же источник.

Письмо также должно быть направлено Янушу Войцеховскому из Польши для уточнения его декларации интересов.

Все остальные члены комиссии получили зеленый свет для перехода к следующему этапу процесса: их индивидуальные слушания состоятся между 30 сентября и 8 октября.

Среди утвержденных кандидатов - бельгиец Дидье Рейндерс и Сильви Гулард из Франции, находящихся под следствием в своих странах.