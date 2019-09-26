Згорілий в Норвегії траулер РФ затонув, є загроза вибуху

Російський траулер, який напередодні загорівся у Норвегії, затонув, проте зберігається загроза його вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

У четвер траулер, що загорівся в порту міста Тромсе, перекинувся біля причалу. На борту траулера є 200 тисяч літрів дизельного палива і бочка з аміаком.

Представник поліції Уле Северуд повідомив, що судно лежить на дні.

"Задимлення вже не таке інтенсивне, але існує загроза забруднення води дизельним паливом", - повідомив він. Було вжито заходів для унеможливлення розливу палива.

За його словами, портова і берегова охорона працюють на місці через загрозу вибуху.

У поліції кажуть, що небезпека вибуху зменшилась, оскільки судно остигає, але евакуація триватиме, доки не буде гарантій повної безпеки.

Рух у радіусі 300 метрів довкола траулера перекрито. Університетська лікарня, розташована поруч, була змушена відкласти частину операцій. Співробітники зачинили вікна, щоб дим не потрапив всередину медзакладу.

Ніхто з моряків на борту не постраждав. Усі 29 осіб екіпажу були евакуйовані.

За даними пожежної служби, пожежа почалася через зварювальні роботи в задній частині судна. Поліція наразі не підтвердила цю інформацію.