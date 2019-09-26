Австрія: ультраправому колишньому віцеканцлеру загрожує до 3 років в'язниці

Влада Австрії веде розслідування проти колишнього віцеканцлера та екслідера ультраправої Партії свободи (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе через нібито схему розкрадання коштів за участю його, його колишнього охоронця та жінки, яка працювала керівником його офісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Віденські прокурори заявили, що групу підозрюють у розкраданні грошей FPÖ за часів Штрахе на посаді лідера партії. Вони нібито надавали підроблені квитанції для відшкодування приватних витрат Штрахе у понад 5000 євро протягом кількох років, що може каратися позбавленням волі до трьох років.

Чиновники заявили, що процедура перебуває на ранніх стадіях, оскільки збір матеріалів триває.

"У ході проведених досі слідчих заходів було отримано низку документів, зокрема рахунки-фактури", - сказали прокурори.

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Штрахе відкинув будь-які протиправні дії. Партія пообіцяла перевірити всі рахунки-фактури, починаючи з 2013 року.

У травні Штрахе пішов у відставку з посади віцеканцлера та лідера FPÖ через так звану справу "Ібіци", яка закінчилася також падінням уряду Себастіана Курца та оголошенням дострокових виборів 29 вересня.

Тоді на оприлюдненому у ЗМІ відео Штрахе вів переговори нібито із заможною росіянкою (нібито племінницею російського олігарха) та обговорював співпрацю із нею зі своїм заступником. За російську фінансову та медійну підтримку він обіцяв віддячити державними контрактами та політичним впливом.