Австрия: ультраправому бывшему вице-канцлеру грозит до трех лет тюрьмы

Власти Австрии ведут расследование против бывшего вице-канцлера и экс-лидера ультраправой Партии свободы (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе за якобы схему хищения средств с участием его, его бывшего охранника и женщины, работавшей руководителем его офиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Венские прокуроры заявили, что группу подозревают в хищении денег FPÖ во времена Штрахе на посту лидера партии. Они якобы предоставляли поддельные квитанции для возмещения частных расходов Штрахе более чем на 5000 евро в течение нескольких лет, что может караться лишением свободы до трех лет.

Чиновники заявили, что процедура находится на ранних стадиях, поскольку сбор материалов продолжается.

"В ходе проведенных до сих пор следственных действий был получен ряд документов, в частности счета-фактуры", - сказали прокуроры.

Штрахе отверг любые противоправные действия. Партия пообещала проверить все счета-фактуры, начиная с 2013 года.

В мае Штрахе ушел в отставку с поста вицеканцлером и лидера FPÖ в связи с так называемым делом "Ибицы", которая закончилась также падением правительства Себастьяна Курца и объявлением досрочных выборов 29 сентября.

Тогда на обнародованном в СМИ видео Штрахе вел переговоры якобы с богатой россиянкой (якобы племянницей российского олигарха) и обсуждал сотрудничество с ней со своим заместителем. За финансовую и медийную поддержку он обещал отблагодарить государственными контрактами и политическим влиянием.