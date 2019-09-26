Рада Європи закликала РФ негайно виплатити громадянам Грузії €10 млн компенсації

Комітет міністрів Ради Європи закликав Росію негайно виконати рішення Європейського суду з прав людини і відшкодувати моральну шкоду, завдану щонайменше 1500 громадян Грузії.

Про це йдеться у рішенні Комітету, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

У своєму рішенні від 31 січня 2019 року Велика палата ЄСПЛ заявила, що протягом трьох місяців Російська Федерація повинна виплатити 10 млн євро компенсації. Усіх близько 1500 грузинів визнали жертвами порушень при масовій депортації 2006 року.

Суд постановив, що цю суму уряд Грузії повинен розподілити серед окремих осіб під наглядом Комітету міністрів протягом 18 місяців з дати виплати або протягом будь-якого іншого періоду, який Комітет вважає за доцільне.

Комітет міністрів Ради Європи контролює виконання вердиктів ЄСПЛ на чотирьох регулярних засіданнях на рік.

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За підсумками засідань 23-25 вересня Комітет зазначив, що "термін платежу закінчився 30 квітня 2019 року і що досі не здійснено жодного платежу".

Комітет підкреслив, що згідно з пунктом 1 статті 46 Конвенції, "існує безумовне зобов’язання сплачувати справедливу компенсацію, присуджену Судом, і тому закликав російські органи влади невідкладно сплатити присуджені суми разом із нарахованими відсотками за заборгованість".

Також вирішено відновити розгляд цього питання на засіданні в грудні 2019 року.