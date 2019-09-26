Совет Европы призвал РФ немедленно выплатить гражданам Грузии 10 млн евро компенсации

Комитет министров Совета Европы призвал Россию немедленно выполнить решение Европейского суда по правам человека и возместить моральный ущерб, причиненный менее 1500 граждан Грузии.

Об этом говорится в решении Комитета, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В своем решении от 31 января 2019 года Большая палата ЕСПЧ заявила, что в течение трех месяцев Российская Федерация должна выплатить 10 млн евро компенсации. Всех 1500 грузин признали жертвами нарушений при массовой депортации 2006 года.

Суд постановил, что эту сумму правительство Грузии должно распределить среди отдельных лиц под наблюдением Комитета министров в течение 18 месяцев с даты выплаты или в течение любого другого периода, который Комитет считает целесообразным.

Комитет министров Совета Европы контролирует выполнение вердиктов ЕСПЧ на четырех регулярных заседаниях в год.

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По итогам заседаний 23-25 ​​сентября Комитет отметил, что "срок платежа истек 30 апреля 2019 года и до сих пор не совершено ни одного платежа".

Комитет подчеркнул, что согласно пункту 1 статьи 46 Конвенции, "существует безусловное обязательство платить справедливую компенсацию, присужденную судом, и поэтому призвал российские органы власти безотлагательно оплатить присужденные суммы вместе с начисленными процентами за задолженность".

Также решено возобновить рассмотрение этого вопроса на заседании в декабре 2019 года.