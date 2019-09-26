В Європарламенті заблокували призначення до Єврокомісії соратника Орбана

Комітет з правових питань Європейського парламенту визнав, що запропоновані єврокомісари від Румунії та Угорщини мають конфлікт інтересів, що підриває їхні кандидатури.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Index.

Комітет визнав фінансові інтереси кандидата від Угорщини Ласло Трочані та румунської соціалістки Ровани Плумб несумісними із посадою.

У Трочані, якого висунули на комісара з питань політики розширення ЄС і який мав відповідати за стосунки з Україною, знайшли конфлікт інтересів навколо юридичної фірми, яку він створив, перш ніж стати міністром юстиції в уряді Віктора Орбана. Плумб просили пояснити позику для фінансування виборчої кампанії.

Видання Politico повідомляє, що 11 членів комітету проголосувала проти кандидатури Трочані, дев'ять його підтримали. Двоє євродепутатів утрималися.

Трочані був міністром юстиції уряду Віктора Орбана з 2014 року до його обрання до Європарламенту цьогоріч. Як міністр юстиції він вніс кілька законів, які спричинили судові позови Європейської комісії проти Угорщини.

Затвердження комітетом є необхідною умовою проведення подальших парламентських слухань. Правила ЄС визначають, що без згоди комітету процедура підтвердження призначення кандидатом на посаду комісара призупинена.

Наступним кроком президент Європарламенту має подати запита фон дер Ляєн щодо того, як вона хоче діяти далі.

Прес-секретар Європарламенту заявив, що відмова кандидату в Комітеті з правових питань є безпрецедентною, і "ми маємо побачити, що буде". "Зрозуміло, що слухання не можуть відбутися", - додав речник.

Усі інші члени комісії отримали "зелене світло" для переходу до наступного етапу процесу: їхні індивідуальні слухання відбудуться між 30 вересня та 8 жовтня. Новий склад Єврокомісії має почати роботу в листопаді.