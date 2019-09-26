В Европарламенте заблокировали назначенин в Еврокомиссию соратника Орбана

Комитет по правовым вопросам Европейского парламента признал, что у предложенных еврокомиссаров от Румынии и Венгрии есть конфликт интересов, что подрывает их кандидатуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

Комитет признал финансовые интересы кандидата от Венгрии Ласло Трочани и румынской социалистки Рованы Плумб несовместимыми с должностью.

Трочани выдвинули на должность комиссара по вопросам политики расширения ЕС, и в том числе отвечал бы за отношения с Украиной.

Комитет пришел к выводу, что у него существует конфликт интересов вокруг юридической фирмы, которую Трочани создал, прежде чем стать министром юстиции в правительстве Виктора Орбана. Плумб просили объяснить кредит для финансирования избирательной кампании.

Издание Politico сообщает, что 11 членов комитета проголосовали против кандидатуры Трочани, девять его поддержали. Двое евродепутатов воздержались.

Трочани был министром юстиции правительства Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые вызвали судебные иски Европейской комиссии против Венгрии.

Утверждение комитетом является необходимым условием проведения дальнейших парламентских слушаний. Правила ЕС определяют, что без согласия комитета процедура подтверждения назначения кандидатом на должность комиссара приостановлена.

Следующим шагом президент Европарламента должнг подать запроса к фон дер Ляйен о том, как она хочет действовать дальше.

Пресс-секретарь Европарламента заявил, что отказ кандидату в Комитете по правовым вопросам является беспрецедентным, и "мы должны увидеть, что будет". "Понятно, что слушания не могут состояться", - добавил пресс-секретарь.

Все остальные члены комиссии получили "зеленый свет" для перехода к следующему этапу процесса: их индивидуальные слушания состоятся между 30 сентября и 8 октября. Новый состав Еврокомиссии должен начать работу в ноябре.