Екологи подали до суду на найбільшу вугільну електростанцію Польщі

Екологічна група подала позов на оператора польської гігантської електростанції Белхатув, намагаючись змусити найбільшого в Європі забруднювача повітря припинити використання вугілля до 2035 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Фонд ClientEarth заявив, що в четвер подав "безпрецедентний" позов до суду в місті Лодзь. Він закликає електростанцію "припинити діяльність, яка загрожує навколишньому середовищу" і припинити використовувати вугілля або встановити фільтри для парникових газів до 2035 року.

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Белхатув - найбільша в Європі електростанція, що працює на вугіллі, і найбільший постачальник енергії у Польщі.

Вугілля забезпечує 80% енергії Польщі, а його видобуток дає велику кількість робочих місць, що перешкоджає швидкій відмові від вугілля. У планах уряду сказано, що використання вугілля може бути припинено десь після 2040 року.

Днями президент Франції Еммануель Макрон, на шляху до Нью-Йорка для участі в мінісаміті ООН з питань клімату, порадив молодим людям, які виступають за додаткові заходи для боротьби зі зміною клімату, їхати протестувати в Польщу, яку він звинуватив у блокуванні посилених ініціатив ЄС щодо клімату.

Євросоюз хотів стати спільнотою, що має нульовий баланс парникових газів в 2050 році, але цей порядок денний не знайшов підтримки усіх держав-членів. На червневому саміті в Брюсселі проти цього виступили чотири держави: Польща, Чехія, Угорщина та Естонія.