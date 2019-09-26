Экологи подали в суд на крупнейшую угольную электростанцию ​​Польши

Экологическая группа подала иск на оператора польской гигантской электростанции Белхатув, пытаясь заставить крупнейшего в Европе загрязнителя воздуха прекратить использование угля к 2035 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Фонд ClientEarth заявил, что в четверг подал "беспрецедентный" иск в суд в городе Лодзь. Он призывает электростанцию ​​"прекратить деятельность, которая угрожает окружающей среде" и прекратить использовать уголь или установить фильтры для парниковых газов до 2035 года.

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Белхатув - крупнейшая в Европе электростанция, работающая на угле, и крупнейший поставщик энергии в Польше.

Уголь обеспечивает 80% энергии Польши, а его добыча дает большое количество рабочих мест, что препятствует быстрому отказу от использования этого топлива. В планах правительства сказано, что сжигание угля может быть прекращено где-то после 2040 года.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон по пути в Нью-Йорк для участия в мини-саммите ООН по климату, посоветовал молодым людям, которые выступают за дополнительные меры по борьбе с изменением климата, ехать протестовать в Польшу, которую он обвинил в блокировании усиленных инициатив ЕС по климату.

Евросоюз хотел стать сообществом, имеющем нулевой баланс парниковых газов в 2050 году, но эта повестка дня не нашел поддержки всех государств-членов. На июньском саммите в Брюсселе против этого выступили четыре государства: Польша, Чехия, Венгрия и Эстония.