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Від землетрусу у Стамбулі постраждали 8 людей

Четвер, 26 вересня 2019, 18:43

В результаті землетрусу магнітудою 5,8, що сколихнув Стамбул, незначні поранення отримали 8 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Управління з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями повідомило, що землетрус стався в Мармуровому морі в 13.59 на глибині 7 кілометрів і відчувався по всій західній частині Мармурового моря.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вісім осіб отримали поранення і їм надали допомогу.

"Крім невеликих пошкоджень, ми досі не отримали жодних повідомлень, які завдавали б болю нашим серцям", - сказав він.

Міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа підтвердив, що загиблих в результаті землетрусу не було.

Щодо пошкоджень, то у місті Авчілар обвалилась частина мінарета. Кілька будівель пішли тріщинами і похилися. Крім того, зі шкіл евакуювали людей, скасувавши уроки.

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Туреччина
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