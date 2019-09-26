От землетрясения в Стамбуле пострадали 8 человек

В результате землетрясения магнитудой 5,8, которое всколыхнуло Стамбул, незначительные ранения получили 8 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями сообщил, что землетрясение произошло в Мраморном море в 13.59 на глубине 7 километров и ощущалось по всей западной части Мраморного моря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что восемь человек получили ранения и им оказали помощь.

"Кроме небольших повреждений, мы до сих пор не получили никаких сообщений, которые причиняли бы боль нашим сердцам", - сказал он.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа подтвердил, что погибших в результате землетрясения не было.

Относительно повреждений, то в городе Авчилар обвалилась часть минарета. Несколько зданий пошли трещинами и наклонились. Кроме того, из школ эвакуировали людей, отменив уроки.