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От землетрясения в Стамбуле пострадали 8 человек

Четверг, 26 сентября 2019, 18:43

В результате землетрясения магнитудой 5,8, которое всколыхнуло Стамбул, незначительные ранения получили 8 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями сообщил, что землетрясение произошло в Мраморном море в 13.59 на глубине 7 километров и ощущалось по всей западной части Мраморного моря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что восемь человек получили ранения и им оказали помощь.

"Кроме небольших повреждений, мы до сих пор не получили никаких сообщений, которые причиняли бы боль нашим сердцам", - сказал он.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа подтвердил, что погибших в результате землетрясения не было.

Относительно повреждений, то в городе Авчилар обвалилась часть минарета. Несколько зданий пошли трещинами и наклонились. Кроме того, из школ эвакуировали людей, отменив уроки.

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