Пристайко розповів про результати переговорів з главою МЗС Угорщини

Україна та Угорщина домовилися про контакт між лідерами двох країн найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко після зустріч з угорським колегою Петером Сійярто.

"Гарна зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах", - написав Пристайко у Twitter.

Гарна зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах. pic.twitter.com/eZmZ0rShXB — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 26, 2019

Зустріч міністрів відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Пристайко не уточнив, чи буде зустріч між Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном.

Раніше в МЗС заявляли, що сподіваються на "новий старт" у відносинах з Угорщиною і цьому має сприяти зустріч у Нью-Йорку.

Як відомо, Угорщина вже два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.