Пристайко рассказал о результатах переговоров с главой МИД Венгрии
Украина и Венгрия договорились о контакте между лидерами двух стран в ближайшее время.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - написал Пристайко в Twitter.
Гарна зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах. pic.twitter.com/eZmZ0rShXB— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 26, 2019
Встреча министров состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пристайко не уточнил, будет ли встреча между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном.
Ранее в МИД заявляли, что надеются на "новый старт" в отношениях с Венгрией и этому должна способствовать встреча в Нью-Йорке.
Как известно, Венгрия уже два года блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов.
Ранее Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образование.