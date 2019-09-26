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Пристайко рассказал о результатах переговоров с главой МИД Венгрии

Четверг, 26 сентября 2019, 20:49

Украина и Венгрия договорились о контакте между лидерами двух стран в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - написал Пристайко в Twitter.

Встреча министров состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пристайко не уточнил, будет ли встреча между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном.

Ранее в МИД заявляли, что надеются на "новый старт" в отношениях с Венгрией и этому должна способствовать встреча в Нью-Йорке.

Как известно, Венгрия уже два года блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов.

Ранее Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образование.

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