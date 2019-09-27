Інформатор, що подав скаргу на Трампа, є агентом ЦРУ - NYT

Інформатор, чия скарга призвела до ініціювання імпічменту проти Дональда Трампа, є офіцером ЦРУ, що працював у Білому домі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання New York Times з посиланням на джерела, знайомі з особою інформатора.

Зі скарги можна зробити висновок, що аналітик ЦРУ добре знається на політиці щодо України та має знання у законодавчій сфері, пише видання.

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Інформатор більше не працює у Білому домі, він повернувся до роботи в управлінні, зазначають джерела.

Адвокати офіцера зазначають, що розкриття особи інформатора було б для нього небезпечним. "Інформатор має право на анонімність", - заявив адвокат агента Ендрю Бакай.

Прессекретар Джозефа Магуайра, виконуючого обов'язки директора національної розвідки, заявив, що захист особи інформатора є найвищим пріоритетом.

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Нагадаємо, саме після подачі скарги інформатора опоненти Дональда Трампа заявили, що президент США використовує свої повноваження для просування власних інтересів.

Пізніше Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

В опублікованому тексті скарги вказується, що чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.

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