Информатор, что подал жалобу на Трампа, является агентом ЦРУ - NYT

Информатор, чья жалоба привела к инициированию импичмента против Дональда Трампа, является офицером ЦРУ, работавшим в Белом доме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с лицом информатора.

Из жалобы можно сделать вывод, что аналитик ЦРУ хорошо разбирается в политике относительно Украины и имеет знания в законодательной сфере, пишет издание.

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Информатор больше не работает в Белом доме, он вернулся к работе в управлении, отмечают источники.

Адвокаты офицера отмечают, что раскрытие личности информатора было бы для него опасным. "Информатор имеет право на анонимность", - заявил адвокат агента Эндрю Бакай.

Прес-секретарь Джозефа Магуайра, исполняющего обязанности директора национальной разведки, заявил, что защита личности информатора является высшим приоритетом.

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Напомним, именно после подачи жалобы информатора оппоненты Дональда Трампа заявили, что президент США использует свои полномочия для продвижения собственных интересов.

Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В опубликованном тексте жалобы указывается, что чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.