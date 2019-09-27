Віцепрем’єр розповів, як ЄС сам запропонує членство Україні

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба переконаний, що ЄС неминуче ухвалить рішення про членство України у блоці, і розказав, як це трапиться.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

Кулеба підкреслив, що сьогодні Україна має безпрецедентну за глибиною Угоду про асоціацію з ЄС, проте на цьому не зупиниться.

"Ми йдемо до членства в ЄС, навіть якщо сам Євросоюз ще над цим і не замислюється", - сказав він, підкресливши, що Україна відкидає будь-які альтернативні ідеї членству в ЄС.

За його словами, щоб ЄС погодився на вступ України, потрібно стати для блоку "своїми".

"Для цього треба самим перестати бути частиною "русского мира". І саме цим ми зараз займаємося. Треба вийти з політичної сфери інтересів (Росії. – ЄП), припинити кидатися вліво-вправо, як ми це робили 30 років. Мовляв, тут ми прискорюємо євроінтеграцію, тут гальмуємо, тут ми рухаємося до НАТО, а тут оголошуємо позаблоковість. Ці метання потрібно припинити", - сказав віцепрем’єр.

Станом на зараз Кулеба не допускає, що ЄС в офіційних документах пропише перспективу членства України у блоці, проте переконаний, що це неодмінно трапиться.

"Але я бачу можливість прив’язати нас одне до одного ще міцніше, після чого ЄС буде набагато легше ухвалювати рішення про членство України. Я взагалі вважаю, що зрештою це буде неминучим. ЄС сам прийде і запропонує нам членство", - зазначив віцепрем’єр.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".