Підтримка імпічменту Трампа зросла у США
У США зросла кількість громадян, які підтримують імпічмент президента Дональда Трампа у зв’язку з українським скандалом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить нове опитування Politico/Morning Consult.
Опитування, проведене після оголошення спікера палати представників Ненсі Пелосі про підтримку процедури імпічменту у вівторок, показує, що 43% виборців виступають за початок процедуру імпічменту у Конгресі.
Стільки ж респондентів кажуть, що Конгрес не повинен починати процедуру імпічменту.
Ще 13% опитаних не визначились, підтримують вони процедуру чи ні.
Майже всі інтерв'ю для опитування проводилися до оприлюднення скарги інформатора, якого стурбувала поведінка Трампа щодо України.
Таким чином підтримка імпічменту Трампа зросла на 7 процентних пунктів у порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилось з минулої п’ятниці по неділю.
Серед виборців Демократичної партії підтримка розслідування у справі про імпічмент збільшилася на 13 пунктів, з 66% до 79% зараз.
Зросла підтримка і серед республіканських виборців – від 5% минулого тижня до 10% цього.
Для опитування було проведено інтерв'ю з 1 640 зареєстрованими виборцями. Похибка становить 2 процентних пункти.