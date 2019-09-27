Поддержка импичмента Трампа в США увеличилась

В США выросло число граждан, которые поддерживают импичмент президента Дональда Трампа в связи с украинским скандалом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует новый опрос Politico/Morning Consult.

Опрос, проведенный после объявления спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о поддержке процедуры импичмента во вторник, показывает, что 43% избирателей выступают за начало процедуры импичмента в Конгрессе.

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Столько же респондентов говорят, что Конгресс не должен начинать процедуру импичмента.

Еще 13% опрошенных не определились, поддерживают ли они процедуру или нет.

Почти все опросы проводились до обнародования жалобы информатора, которого обеспокоило поведение Трампа в отношении Украины.

Таким образом поддержка импичмента Трампа выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с прошлой пятницы по воскресенье.

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Среди избирателей Демократической партии поддержка расследования по делу об импичменте увеличилась на 13 пунктов, с 66% до 79% сейчас.

Выросла поддержка и среди республиканских избирателей – с 5% на прошлой неделе до 10% на этой.

Для опроса было проведено интервью с 1640 зарегистрированными избирателями. Погрешность составляет 2 процентных пункта.