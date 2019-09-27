Президент Європарламенту вимагає роз'яснити рішення щодо соратника Орбана

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі "вимагатиме роз'яснень" від комітету з правових питань щодо його рішення про блокування слухань двох кандидатур до Єврокомісії, від Угорщини та Румунії, на підставі конфлікту інтересів.

Про це заявив речник ЄП, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Водночас для Манон Обрі, французької лівої депутатки з комітету, його рішення було "кришталево ясним". Вона каже, що відбудеться "велика бійка", якщо Сассолі спробує переступити через це рішення.

Нагадаємо, комітет визнав фінансові інтереси кандидата від Угорщини Ласло Трочані та румунської соціалістки Ровани Плумб несумісними із посадою.

Затвердження комітетом є необхідною умовою проведення подальших парламентських слухань. Правила ЄС визначають, що без згоди комітету процедура підтвердження призначення кандидатом на посаду комісара призупинена.

Наступним кроком президент Європарламенту має подати запит наступній голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн щодо того, як вона хоче діяти далі.

Усі інші потенційні члени комісії отримали "зелене світло" для переходу до наступного етапу процесу: їхні індивідуальні слухання відбудуться між 30 вересня та 8 жовтня. Новий склад Єврокомісії має почати роботу в листопаді.