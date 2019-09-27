Президент Европарламента требует разъяснить решение о соратнике Орбана

Президент Европейского парламента Давид Сассоли "будет требовать разъяснений" от комитета по правовым вопросам относительно его решения о блокировании слушаний по двум кандидатурам в Еврокомиссию, от Венгрии и Румынии, на основании конфликта интересов.

Об этом заявил представитель ЕП, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

В то же время для Манон Обри, французской левой депутатки, его решение было "кристально ясным". Она говорит, что произойдет "большой бой", если Сассоли попытается переступить через это решение.

Напомним, комитет признал финансовые интересы кандидата от Венгрии Ласло Трочани и румынской социалистки Рованы Плумб несовместимыми с должностью.

Утверждение комитетом является необходимым условием проведения дальнейших парламентских слушаний. Правила ЕС определяют, что без согласия комитета процедура подтверждения назначения кандидатом на должность комиссара приостановлена.

Следующим шагом президент Европарламента должен подать запрос следующей главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен о том, как она хочет действовать дальше.

Все остальные потенциальные члены комиссии получили "зеленый свет" для перехода к следующему этапу процесса: их индивидуальные слушания состоятся между 30 сентября и 8 октября. Новый состав Еврокомиссии должен начать работу в ноябре.