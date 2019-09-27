Голова МЗС Угорщини: діалог з новими лідерами України простіший

Діалог з новим українським керівництвом простіший, ніж з попереднім, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Нью-Йорку в четвер після зустрічі з очільником української дипломатії Вадимом Пристайком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Це була перша зустріч двох міністрів. "Обидві сторони зацікавлені у добросусідських відносинах, щоб повернути обидві країни туди, де вони були кілька років тому", - заявив Сійярто.

Він зазначив, що Пристайко виявив відкритість, зазначивши, що готовий обговорити будь-які питання у двосторонніх відносинах і давши зрозуміти, що він гнучкий у врегулюванні цих питань.

Угорський міністр вважає, що їхня бесіда була по суті позитивною та конструктивною. "Це наблизило нас до можливості говорити про новий початок в українсько-угорських відносинах в недалекому майбутньому", - сказав він.

Він висловив переконання, що якщо сторони будуть конструктивними у своєму діалозі, вони зможуть досягти результату, який задовольнить і угорців, які мешкають на Закарпатті.

Угорська сторона працюватиме над покращенням відносин між двома країнами, сказав Сійярто.

Пристайко після зустріч з угорським колегою заявив, що Україна та Угорщина домовилися про контакт між лідерами двох країн найближчим часом.

Раніше в МЗС заявляли, що сподіваються на "новий старт" у відносинах з Угорщиною і цьому має сприяти зустріч у Нью-Йорку.

Як відомо, Угорщина вже два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.