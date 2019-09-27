Глава МИД Венгрии: диалог с новыми лидерами Украины идет проще

Диалог с новым украинским руководством проще, чем с предыдущим, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке в четверг после встречи с главой украинской дипломатии Вадимом Пристайко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

Это была первая встреча двух министров. "Обе стороны заинтересованы в добрососедских отношениях, чтобы вернуть обе страны туда, где они были несколько лет назад", - заявил Сийярто.

Он отметил, что Пристайко проявил открытость, отметив, что готов обсудить любые вопросы в двусторонних отношениях и дав понять, что он готов проявлять гибкость в урегулировании этих вопросов.

Венгерский министр считает, что их беседа была положительной и конструктивной. "Это приблизило нас к возможности говорить о новом начале в украинско-венгерских отношениях в недалеком будущем", - сказал он.

Он выразил убежденность, что если стороны будут конструктивными в своем диалоге, они смогут достичь результата, который удовлетворит и венгров, проживающих на Закарпатье.

Венгерская сторона будет работать над улучшением отношений между двумя странами, сказал Сийярто.

Пристайко после встречи с венгерским коллегой заявил, что Украина и Венгрия договорились о контакте между лидерами двух стран в ближайшее время.

Ранее в МИД заявляли, что надеются на "новый старт" в отношениях с Венгрией и этому должна способствовать встреча в Нью-Йорке.

Как известно, Венгрия уже два года блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Ранее Сийярто заявил, что страна не будет блокировать заседание только после внесения поправок в законы о языке и образовании.