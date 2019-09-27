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Конгрес США погодився продати Польщі винищувачі F-35

П'ятниця, 27 вересня 2019, 12:03

Конгрес США погодив продаж Польщі 32 винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35.

Як пише "Європейська правда", про це заявив в п'ятницю міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Конгрес США погодився продати Польщі 32 найсучасніші літаки F-35. Це один з останніх кроків до укладення договору, але це ще не кінець нашої роботи", - повідомив міністр у Twitter.

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За його словами, Польща буде вести переговори, "щоб отримати найкращу ціну".

Державний департамент США раніше погодився на потенційний продаж 32 винищувачів F-35  Польщі на суму не більше 6,5 млрд доларів.

Уряд Польщі хоче домовитися про ціну, яку можна порівняти з ціною, сплаченою Бельгією за літаки F-35, пише "Польське радіо". Бельгійці заплатили - понад 4,4 мільярда доларів США за покупку 34 винищувачів F-35. 

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