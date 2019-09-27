Конгресс США согласился продать Польше истребители F-35

Конгресс США одобрил продажу Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Конгресс США согласился продать Польше 32 современных самолета F-35. Это один из последних шагов к заключению договора, но это еще не конец нашей работы", - сообщил министр в Twitter.

По его словам, Польша будет вести переговоры, "чтобы получить лучшую цену".

Государственный департамент США ранее согласился на потенциальную продажу 32 истребителей F-35 Польше на сумму не более 6,5 млрд долларов.

Правительство Польши хочет договориться о цене, которую можно сравнить с ценой, уплаченной Бельгией за самолеты F-35, пишет "Польское радио". Бельгийцы заплатили более 4,4 млрд долларов США за покупку 34 истребителей F-35.