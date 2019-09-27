Німеччина закрила незаконний центр обробки даних у колишньому бункері НАТО

Німецькі слідчі повідомили про закриття центру обробки даних, встановленому в колишньому бункері НАТО, де розміщувалися сайти, що займаються наркотиками та іншою незаконною діяльністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Слідчі заявили в п'ятницю, що колишній військовий бункер в Трабен-Трарбаху, мальовничому містечку на річці Мозель в Західній Німеччині, був придбаний в 2013 році голландцем, який перетворив його в добре захищений центр обробки даних.

Прокурор Юрген Бауер заявив, що під слідством перебувають 13 осіб, у тому числі троє німців і сім громадян Нідерландів.

Семеро людей були заарештовані в ході рейдів у четвер. Вони підозрюються в членстві у злочинній організації через податкові правопорушення, а також є співучасниками сотень тисяч злочинів, пов'язаних з наркотиками, фальшивими грошима, підробленими документами та поширенням дитячої порнографії.