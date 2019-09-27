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Германия закрыла незаконный центр обработки данных в бывшем бункере НАТО

Пятница, 27 сентября 2019, 14:30

Немецкие следователи сообщили о закрытии центра обработки данных, установленном в бывшем бункере НАТО, где размещались сайты, занимающиеся наркотиками и другой незаконной деятельностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Следователи заявили в пятницу, что бывший военный бункер в Трабен-Трарбахе, живописном городке на реке Мозель в Западной Германии, был приобретен в 2013 году голландцем, который превратил его в хорошо защищенный центр обработки данных.

Прокурор Юрген Бауэр заявил, что под следствием находятся 13 человек, в том числе трое немцев и семь граждан Нидерландов.

Семь человек были арестованы в ходе рейдов в четверг. Они подозреваются в членстве в преступной организации через налоговые правонарушения, а также являются соучастниками сотен тысяч преступлений, связанных с наркотиками, фальшивыми деньгами, поддельными документами и распространением детской порнографии.

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