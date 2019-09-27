У Білому домі визнали, що намагалися приховати стенограму розмови Трампа та Зеленського

У Білому домі визнали, що чиновники намагалися приховати стенограму розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Телеканал отримав заяву від високопоставленого чиновника Білого дому, в якій йдеться, що стенограму розмови свідомо відправили в окрему секретну систему.

Зазначається, що це було зроблено під керівництвом юристів Ради національної безпеки. "Юристи Ради нацбезпеки вказали, що секретний документ повинен оброблятися належним чином", — йдеться в заяві.

У заяві не роз'яснюється, чи був ще хтось із Білого дому причетний до рішення про відправку документів до систем із більш обмеженим доступом.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Після цього був опублікований текст скарги, в якому вказується, що чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.

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