В Белом доме признали, что пытались скрыть стенограмму разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме признали, что чиновники пытались скрыть стенограмму разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Телеканал получил заявление от высокопоставленного чиновника Белого дома, в котором говорится, что стенограмму разговора сознательно отправили в отдельную секретную систему.

Отмечается, что это было сделано под руководством юристов Совета национальной безопасности. "Юристы Совета нацбезопасности указали, что секретный документ должен обрабатываться должным образом", - говорится в заявлении.

В заявлении не разъясняется, был ли еще кто-то из Белого дома причастен к решению об отправке документов в систему с более ограниченным доступом.

Напомнив, в опубликованном тексте жалобы указывается, что чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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