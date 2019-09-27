Кандидатуру єврокомісара від Угорщини заблокували через зв'язки з Росію - ЗМІ

Депутати Європарламенту послалися на стурбованість з приводу "зв'язків з Росією", коли вони відмовилися схвалити Ласло Трочані як кандидата від Угорщини в нову Європейську комісію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Комітет Європарламенту з правових питань 26 вересня заблокував призначення Трочані і кандидатки від Румунії Рованни Плумб. Комітет публічно не називав причини своїх рішень.

Видання посилається на лист, відправлений головою комітету президенту Європарламенту після прийнятих рішень. У них вказується, що стурбованість комітету з приводу Трочані пов'язана з його відносинами з юридичною фірмою, в якій він є співзасновником, і з різними рішеннями, пов'язаними з Росією.

Комітет був особливо стурбований "його зв'язками з Росією, особливо з урахуванням його ролі міністра юстиції у видачі підозрюваних до Росії росіян, які згодом нібито були звільнені, незважаючи на попереднє прохання США про видачу".

За час свого перебування на посаді міністра юстиції Трочані схвалив видачу в Росію підозрюваних у торгівлі зброєю росіян Володимира Любішина-старшого і Володимира Любішиан-молодшого, незважаючи на запит США про екстрадицію і спільну угорсько-американську роботу у цій справі. Підозрювані були пізніше звільнені російською владою.

Затвердження комітетом є необхідною умовою проведення подальших парламентських слухань. Правила ЄС визначають, що без згоди комітету процедура підтвердження призначення кандидата на посаду комісара призупинена.

Наступним кроком президент Європарламенту має подати запит фон дер Ляєн щодо того, як вона хоче діяти далі.

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі заявив, що "вимагатиме роз'яснень" від комітету з правових питань щодо його рішення.