У Любліні поліція застосувала водомет і газ проти противників Маршу рівності

У польському Любліні проходить Марш рівності, між його учасниками і опонентами дійшло до сутичок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Учасники Маршу рівності зібралися на 14: 00 на одній з центральних вулиць Любліна, по якій планували пройти ходою, однак вже неподалік на них чекали контрманіфестанти, які спробували заблокувати акцію.

Після цього поліцейські, яких, загалом, на місці було кілька сотень, застосували водомет і сльозогінний газ.

Зараз в акції беруть участь до 300 людей, які тримають в руках плакати і веселкові прапори.

Організація Маршу рівності в Любліні майже до останнього моменту була під питанням.

У вівторок мер міста Кшиштоф Жук заборонив акцію через міркування безпеки. Одак пізніше суд скасував цю заборону.