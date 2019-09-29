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Словаччина призупинила польоти радянських МіГ-29

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Словаччина призупинила польоти радянських МіГ-29

Неділя, 29 вересня 2019, 12:51

У Словаччині під час навчального польоту розбився радянський військовий винищувач МіГ-29 військово-повітряних сил країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Міністерство оборони заявило, що пілот катапультувався до катастрофи, що сталась у суботу ввечері, і вижив. 

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Він госпіталізований, у стабільному стані, його життю загрози немає. 

Військові припинили польоти усіх літаків МіГ-29, поки з'ясовується причина краху.

Аварія сталася недалеко від міста Нітра, за 100 кілометрів на схід від столиці Братислави.

У минулому році Словаччина підписала угоду про покупку 14 військових літаків F-16 у Lockheed Martin, оскільки вона прагне замінити літаки радянської епохи.

Перший з літаків планують доставити до 2022 року.

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