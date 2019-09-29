Cловакия приостановила полеты советских МиГ-29

В Словакии во время учебного полета разбился советский военный истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Министерство обороны заявило, что пилот катапультировался до катастрофы, произошедшей в субботу вечером, и выжил.

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Он госпитализирован, в стабильном состоянии, его жизни угрозы нет.

Военные приостановили полеты всех самолетов МиГ-29, пока выясняется причина краха.

Авария произошла недалеко от города Нитра, в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы.

В прошлом году Словакия подписала соглашение о покупке 14 военных самолетов F-16 в Lockheed Martin, поскольку она стремится заменить самолеты советской эпохи.

Первый из самолетов планируют доставить до 2022 года.