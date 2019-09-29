В Парижі прощаються з колишнім президентом Шираком

У Парижі в неділю, 29 вересня, проходить народна церемонія прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFi.

Труну з тілом Жака Ширака, накриту французьким триколором, виставили у дворі Будинку Інвалідів, біля собору Святого Людовіка. Церемонія прощання почалася о 14 годині за місцевим часом, але ще за кілька годин до її початку біля Будинку Інвалідів вишикувалася значна черга.

#CHIRAC Les lieux doivent ouvrir au public à partir de 14 heures... et jusqu’à une heure non déterminée, sûrement dans la nuit. Il y a déjà des centaines de personnes qui attendent devant les grilles. pic.twitter.com/ujZAZMoaCo — Robin Prudent (@robin_prudent) September 29, 2019

Побажання провести народне прощання висловила сім'я Жака Ширака. Для всіх, хто прийде в Будинок Інвалідів, сім'я експрезидента приготувала брошури з його висловлюваннями.

Близько п'яти тисяч осіб уже залишили записи в книгах співчуттів в Єлисейському палаці. У цих же книгах записи зможуть залишити ті, хто прийшов на церемонію прощання в Будинок Інвалідів.

Зранку 30 вересня Жаку Шираку віддадуть військові почесті в почесному дворі Будинку Інвалідів в присутності нинішнього президента Еммануеля Макрона.

Пізніше в понеділок церемонія прощання пройде в паризькій церкві Сен-Сюльпіс. На ній будуть присутні близько тридцяти глав держав і урядів, в тому числі президент Росії Владімір Путін.

Нагадаємо, 26 вересня у Франції у віці 86 років помер експрезидент Жак Ширак. Він був президентом Франції протягом 12 років - з 1995 по 2007 рік.