Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Британії спробує заблокувати "жорсткий" Brexit

Торговим представником України може стати Тарас Качка

Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині

Могеріні: криза в Україні не завершена, але країна набагато сильніша






Жителі Люксембургу і Австрії найбільше витрачають на відпустки серед європейців

Вівторок, 3 вересня 2019, 08:57

Жителі Люксембургу витрачали найбільше на поїздку у відпустку в 2017 році - близько 769 євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

На другому місці за кількістю витрачених на відпустку грошей жителі Австрії - близько 641 євро, на третьому – громадяни Мальти (близько 633 євро).

 
Основні туристичні напрямки мешканців ЄС

В середньому жителі ЄС витрачали близько 377 євро за одну поїздку в 2017 році.

У 2017 році мешканці ЄС витратили приблизно 467 мільярдів євро на туристичні поїздки, в основному на поїздки за межі своєї країни (56%).

Жителі ЄС витратили 82% своїх коштів на поїздки до Європи (78% всередині ЄС).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Євростат
powered by lun.ua