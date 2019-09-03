Жителі Люксембургу і Австрії найбільше витрачають на відпустки серед європейців
Вівторок, 3 вересня 2019, 08:57
Жителі Люксембургу витрачали найбільше на поїздку у відпустку в 2017 році - близько 769 євро.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.
На другому місці за кількістю витрачених на відпустку грошей жителі Австрії - близько 641 євро, на третьому – громадяни Мальти (близько 633 євро).
В середньому жителі ЄС витрачали близько 377 євро за одну поїздку в 2017 році.
У 2017 році мешканці ЄС витратили приблизно 467 мільярдів євро на туристичні поїздки, в основному на поїздки за межі своєї країни (56%).
Жителі ЄС витратили 82% своїх коштів на поїздки до Європи (78% всередині ЄС).
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