Жителі Люксембургу і Австрії найбільше витрачають на відпустки серед європейців

Жителі Люксембургу витрачали найбільше на поїздку у відпустку в 2017 році - близько 769 євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

На другому місці за кількістю витрачених на відпустку грошей жителі Австрії - близько 641 євро, на третьому – громадяни Мальти (близько 633 євро).

Основні туристичні напрямки мешканців ЄС

В середньому жителі ЄС витрачали близько 377 євро за одну поїздку в 2017 році.

У 2017 році мешканці ЄС витратили приблизно 467 мільярдів євро на туристичні поїздки, в основному на поїздки за межі своєї країни (56%).

Жителі ЄС витратили 82% своїх коштів на поїздки до Європи (78% всередині ЄС).