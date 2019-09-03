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Жители Люксембурга и Австрии больше всех тратят на отпуск среди европейцев

Вторник, 3 сентября 2019, 08:57

Жители Люксембурга потратили больше всего на поездку в отпуск в 2017 году - около 769 евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

На втором месте по количеству потраченных на отпуск денег жители Австрии - около 641 евро, на третьем - Мальты (около 633 евро).

 

В среднем жители ЕС потратили около 377 евро за одну поездку в 2017 году.

В 2017 году жители ЕС потратили примерно 467 миллиардов евро на туристические поездки, в основном на поездки за пределы своей страны (56%).

Жители ЕС потратили 82% своих туристических расходов на поездки в Европу (78% внутри ЕС).

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Евростат
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