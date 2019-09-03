В горах Італії врятували пару іспанців, які двічі відмовлялись від порятунку

Італійські рятувальники на гелікоптері двічі піднімалися в гори на допомогу парі іспанців, які однак відмовлялись від порятунку і погодились на нього на третій раз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

Чоловік і жінка, обоє родом з Барселони, три дні тому застрягли на підйомі на одну з гір Доломітових Альп, на висоті 2 750 метрів над рівнем моря.

Про те, що вониможуть потребувати допомоги, гірських рятувальників повідомила мати чоловіка, коли той не з'явився в призначений час в готелі.

За іспанцями послали вертоліт.

Альпіністи двічі відмовлялися евакуюватися. Кожен раз вони стверджували, що занадто близько до вершини, щоб здатися. Проходили години, а вони не просувалися вгору навіть на метр.

Зрештою альпіністи погодилися на третю спробу рятувальників їм допомогти.

Невдалий підйом може коштувати іспанцям кругленьку суму. Згідно з правилами регіону Венето, служба охорони здоров'я покриває витрати на порятунок тільки якщо врятовані фізично постраждали.

Якщо йдеться про альпіністів, то тариф на порятунок з використанням гелікоптера становить 90 євро за кожну хвилину в повітрі для мешканців Венето, але не більше 7500 євро. У випадку ж іноземців рахунок за порятунок може виявитися захмарним, оскільки хвилина в повітрі в такому випадку коштує 120 євро і верхньої межі загальної суми не існує.