В горах Италии спасли пару испанцев, которые дважды отказывались от спасения

Итальянские спасатели на вертолете дважды поднимались в горы на помощь паре испанцев, однако те отказывались от спасения и согласились на него в третий раз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

Мужчина и женщина, оба родом из Барселоны, три дня назад застряли на подъеме на одну из гор Доломитовых Альп, на высоте 2750 метров над уровнем моря.

О том, что они могут нуждаться в помощи, горным спасателям сообщила мать мужчины, когда тот не явился в назначенное время в отель.

За испанцами выслали вертолет.

Альпинисты дважды отказывались эвакуироваться. Каждый раз они утверждали, что слишком близко к вершине, чтобы сдаться. Проходили часы, а они не продвигались вверх ни на метр.

В конце концов альпинисты согласились на третью попытку спасателей им помочь.

Неудачный подъем может обойтись испанцам в кругленькую сумму. Согласно правилам региона Венето, служба здравоохранения покрывает расходы на спасение, только если спасенные физически пострадали.

Если речь идет об альпинистах, то тариф на спасение с использованием вертолета составляет 90 евро за каждую минуту в воздухе для жителей Венето, но не более 7500 евро. В случае же иностранцев счет за спасение может оказаться заоблачным, поскольку минута в воздухе в таком случае стоит 120 евро и верхней границы общей суммы не существует.