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Меркель привітала Гончарука з призначенням на посаду і запросила в Берлін

Вівторок, 3 вересня 2019, 14:39

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з призначенням на посаду глави уряду і запропонувала йому приїхати з візитом до Берліна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі Меркель, розміщеному на сайті німецького уряду.

"Німеччина хоче працювати в тісному діалозі з багатьох викликів, які стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала своє власне майбутнє з суверенітетом і повною територіальною цілісністю", - йдеться в листі.

Меркель зазначила, що Німеччина зацікавлена ​​в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин з Україною.

"Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з вами в цій області. Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом в Берліні", - написала вона.

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Меркель
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