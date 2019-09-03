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Меркель поздравила Гончарука с назначением на должность и пригласила в Берлин

Вторник, 3 сентября 2019, 14:39

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность главы правительства и предложила ему приехать с визитом в Берлин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Меркель, размещенном на сайте немецкого правительства.

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в письме.

Меркель отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этом области. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - написала она.

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Меркель
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