У Литві затримали білоруса, який намагався незаконно вивезти трьох росіян

Литовські прикордонники затримали громадянина Білорусі, який незаконно намагався вивезти трьох росіян, що просили притулку в Литві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

3 вересня Служба охорони держкордону повідомила, що росіяни намагалися покинути територію Литви, не дочекавшись рішення про притулок.

Прикордонники зупинили автомобіль Škoda Octavia у минулий четвер. Автомобілем з польськими номерами керував 24-річний громадянин Білорусі, у якого є постійна посвідка на проживання в Польщі.

Під час перевірки з'ясувалося, що троє пасажирів 32, 59 і 64-річний громадяни Росії мають у своєму розпорядженні документи, видані Центром реєстрації іноземців в литовському Пабраді. Дві жінки і чоловік попросили притулку в Литві.

У таких людей є право на 24 години покинути Центр реєстрації іноземців і переміщатися по території Литви. Росіяни скористалися такою можливістю і намагалися виїхати в Західну Європу.

Громадянин Білорусі був узятий під варту за незаконне перевезення нелегалів через кордон. Суд дозволив взяти його під варту на два місяці. Ведеться розслідування.

Громадян Росії повернули в Центр реєстрації іноземців.