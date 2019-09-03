В Литве задержали белоруса, который пытался незаконно вывезти трех россиян

Литовские пограничники задержали гражданина Беларуси, который незаконно пытался вывезти трех россиян, просивших убежища в Литве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

3 сентября Служба охраны госграницы сообщила, что россияне пытались покинуть территорию Литвы, не дождавшись решения об убежище.

Пограничники остановили автомобиль Škoda Octavia в минувший четверг. Автомобилем с польскими номерами управлял 24-летний гражданин Беларуси, у которого есть постоянный вид на жительство в Польше.

Во время проверки выяснилось, что трое пассажиров 32, 59 и 64-летний граждане России имеют в своем распоряжении документы, выданные Центром регистрации иностранцев в литовском Пабраде. Две женщины и мужчина попросили убежища в Литве.

У таких людей есть право на 24 часа покинуть Центр регистрации иностранцев и перемещаться по территории Литвы. Россияне воспользовались такой возможностью и пытались выехать в Западную Европу.

Гражданин Беларуси был взят под стражу за незаконную перевозку нелегалов через границу. Суд разрешил взять его под стражу на два месяца. Ведется расследование.

Граждан России вернули в Центр регистрации иностранцев.