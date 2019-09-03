Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Потужний вибух знищив три будинки у бельгійському Антверпені

Єврокомісія: Brexit без угоди 31 жовтня дуже ймовірний

У Грузії посаду прем'єра пропонують главі МВС, якого звинувачують у розгоні протестів

Парламент Британії спробує заблокувати "жорсткий" Brexit






В Іспанії провалилися переговори, які мали завадити страйку пілотів Ryanair

Вівторок, 3 вересня 2019, 16:57

Плани п'ятиденного страйку іспанських пілотів Ryanair лишаються в силі після того, як посередницькі переговори не увінчалися успіхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на Reuters.

Профспілка іспанських пілотів SEPLA закликала близько 900 пілотів до страйку 19, 20, 22, 27 і 29 вересня. Деякі з цих дат збігаються із запланованими страйками, вже оголошеними бортпровідниками ірландської авіакомпанії в Іспанії.

Перші два дні страйку бортпровідників цього тижня змусили Ryanair скасувати менше одного відсотка свого щоденного розкладу рейсів в Іспанію і з Іспанії.

Компанії вдалося уникнути будь-яких скасувань рейсів під час недавніх страйків в Португалії та Британії.

У серпні Ryanair вирішив закрити свої іспанські бази в Лас-Пальмасі, Південному Тенеріфе, Лансароте та Жироні, що загрожує втратою робочих місць для понад 500 пілотів та членів екіпажів, повідомляє місцева профспілка USO.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua