В Испании провалились переговоры, которые должны были помешать забастовке пилотов Ryanair

Планы пятидневной забастовки испанских пилотов Ryanair остаются в силе после того, как посреднические переговоры не увенчались успехом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Профсоюз испанских пилотов SEPLA призвал около 900 пилотов к забастовке 19, 20, 22, 27 и 29 сентября. Некоторые из этих дат совпадают с запланированными забастовками, уже объявленными бортпроводниками ирландской авиакомпании в Испании.

Первые два дня забастовки бортпроводников на этой неделе заставили Ryanair отменить менее одного процента своего ежедневного расписания рейсов в Испанию и из Испании.

Компании удалось избежать любых отмен рейсов во время недавних забастовок в Португалии и Великобритании.

В августе Ryanair решил закрыть свои испанские базы в Лас-Пальмасе, Южном Тенерифе, Лансароте и Жироне, что грозит потерей рабочих мест для более 500 пилотов и членов экипажей, сообщает местный профсоюз USO.